Kosova-Info-Line Mailingliste



Mit dem E-Mail Service von Kosova-Info-Line werden Informationen und Berichte über verschiedene Themen bezüglich Kosova versendet. Daneben dient die Mailingliste zum Informationsaustausch der Mailinglistenteilnehmer von Kosova-Info-Line untereinander: Anfragen werden weitergeleitet, Antworten sind erwünscht und werden ebenfalls weitergeleitet. Um den E-mail Service zu bestellen, füllen Sie bitte den untenstehenden Abschnitt aus. Wenn Sie selbst Mails an die Liste richten möchten, senden Sie diese bitte an:

kil-mailingliste@domeus.de



Zum An- oder Abmelden in der Mailingliste bitte ausfüllen: Ihre Email-Adresse: Anmelden: Abmelden: Wichtig : Nach der Anmeldung bekommen Sie eine E-Mail, die Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort sowie einen "Direkt Login"-Link enthält. Durch Klicken dieses Links sind Sie automatisch Mitglied der Kosova-Info-Line Mailingliste. kontakt@kosova-info-line.de